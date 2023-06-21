Ислам Махачев стал номинантом ESPN на звание бойца года в UFC
Телегигант ESPN, ежегодно вручающий награды в области спорта, опубликовал список номинантов на звание лучшего бойца года MMA-промоушена UFC. В шорт-лист вошли четыре спортсмена:
— действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс;
— действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс;
— действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев;
— экс-чемпионка UFC в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес.
Напомним, Махачев завоевал чемпионский титул в октябре на турнире UFC 280, победив удушающим приёмом во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В феврале россиянин провёл дебютную защиту, одолев единогласным решением чемпиона в полулёгком дивизионе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски.