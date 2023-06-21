У российского бойца ММА Минеева родилась дочь

Российский боец ММА Владимир Минеев стал отцом. Об этом сообщается в Telegram-канале спортсмена.

21 июня у Минеева и его супруги родилась девочка, которую назвали Верой.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Россиянин отправил в нокаут своего соперника уже в третьем раунде. Сообщалось, что сразу после этого боя Минеев подпишет контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил РФ. Стоит отметить, что его родной брат погиб в самом начале СВО.