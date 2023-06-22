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Волкановски рассчитывает провести трилогию с Махачевым

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски рассчитывает на трилогию в противостоянии с россиянином Исламом Махачевым.

Австралиец Волкановски рассчитывает провести трилогию с Махачевым
© Чемпионат.com

«Уверен, что мы проведём с Махачевым реванш и, возможно, так даже лучше, ведь теперь у нас есть история. Конечно, жаль, что меня лишили победы в первом поединке, но от этого моя победа в реванше будет ещё значительнее, а затем мы устроим ещё более масштабный бой и закончим историю грандиозным финалом», — сказал Волкановски выпуске подкаста IMPAULSIVE.

Первый поединок Махачева с Волкановски прошёл в феврале на турнире UFC 284 и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Таким образом, Махачев защитил титул чемпиона в лёгком весе.

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