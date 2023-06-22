Австралиец Волкановски рассчитывает провести трилогию с Махачевым

«Уверен, что мы проведём с Махачевым реванш и, возможно, так даже лучше, ведь теперь у нас есть история. Конечно, жаль, что меня лишили победы в первом поединке, но от этого моя победа в реванше будет ещё значительнее, а затем мы устроим ещё более масштабный бой и закончим историю грандиозным финалом», — сказал Волкановски выпуске подкаста IMPAULSIVE.