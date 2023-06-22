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Хабиб Нурмагомедов подарит $ 5 тыс. победителю чемпионата России по вольной борьбе

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов подарит $ 5 тысяч победителю Евгению Жербаеву, который стал победителем чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг. Об этом сообщает Metaratings.

Хабиб Нурмагомедов подарит деньги победителю чемпионата по вольной борьбе
© Чемпионат.com

В финальной схватке Жербаев оказался сильнее Иналбека Шериева со счетом 9:1. Соревнования проходят в Каспийске (Дагестан).

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были добыты в промоушене UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой состоялся в октябре 2020 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

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