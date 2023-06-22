Вадим Немков высказался о возможном переходе в UFC

«Всё возможно, все реально – мне 31 год, и если перейду в тяжи, то в тяжах и в 34-35 лет можно будет перейти и драться. В полутяжах я могу подраться еще три-четыре года, а в тяжах лет шесть и с меньшим уроном для здоровья. С тем, что я умею, с моими возможностями и данными, можно попросить хороший чек в UFC. Чтобы за каждый бой миллиончик падал», — заявил Немков, беседуя с журналистами по прилету в Россию.