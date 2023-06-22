Монсон назвал дату и место своего заключительного боя в карьере
Российский боец ММА Джефф Монсон рассказал «Матч ТВ», что его заключительный бой в карьере пройдет в последние выходные августа в Уфе.
— У меня остался заключительный бой в карьере, который пройдет в последние выходные августа в Уфе. В начале следующей недели я узнаю своего соперника, но, как я говорил ранее, это будет не Александр Емельяненко, — сказал Монсон «Матч ТВ».
Монсону 52 года, на его счету 60 побед, 26 поражений и ничья в ММА.