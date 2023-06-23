Президент UFC высказался о бое Маска и Цукерберга

"Вчера вечером я поговорил с Марком и Илоном, и они оба настроены абсолютно, чертовски серьезно", - сказал Уайт. Он считает, что оба способны проявить себя в бою, поскольку Цукерберг занимается джиу-джитсу, а Маск практиковал боевые искусства и "участвовал во множестве драк, пока рос в ЮАР".

Уайт заявил, что плата за онлайн-просмотр битвы миллиардеров составит $100, в то время как обычные бои чемпионата можно посмотреть за $80. Он не уточнил, сколько будет стоить билет на арену, но TMZ предполагает, что цена будет очень высокой. Президент UFC ожидает, что бой Маска и Цукерберга станет самым просматриваемым в истории и соберет колоссальную сумму в сотни миллионов долларов, которая пойдет на благотворительность.