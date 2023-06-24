Чемпион UFC Стерлинг высказался о россиянине Петре Яне

"В UFC считали его курицей, которая будет нести им золотые яйца. Но я знаю, что он не настолько хорош, как о нем думали. Я видел, что Ян успешен только в поединках с теми соперниками, которые неподвижно стоят напротив него. Он не спешит, выжидает, позволяет бить и затем включается и сам разбирает их в стойке. А если парень умеет бороться, то это другая история", - сказал Стерлинг.