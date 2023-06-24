Чемпион UFC Стерлинг высказался о россиянине Петре Яне

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг в интервью Джейку Полу раскритиковал россиянина Петра Яна за его работу в поединках с подвижными соперниками.
"В UFC считали его курицей, которая будет нести им золотые яйца. Но я знаю, что он не настолько хорош, как о нем думали. Я видел, что Ян успешен только в поединках с теми соперниками, которые неподвижно стоят напротив него. Он не спешит, выжидает, позволяет бить и затем включается и сам разбирает их в стойке. А если парень умеет бороться, то это другая история", - сказал Стерлинг.
Бой между россиянином и американцем прошел в апреле прошлого года в Джэксонвилле. Стерлинг одержал победу раздельным решением судей и забрал чемпионский пояс в легчайшем весе. Этот поединок носил реваншистский характер. В предыдущей встрече российский боец откровенно "подарил" победу американцу, получив дисквалификацию после запрещенного удара коленом.
Ранее Алджамейн Стерлинг заявил, что Умар Нурмагомедов может стать следующим чемпионом.