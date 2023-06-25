Топурия разгромно победил Эмметта на турнире UFC

В Джексонфилле (Флорида, США) состоялся турнир UFC on ABC 5. В его главном бою сошлись представители полулёгкого веса – американец Джош Эмметт и испанец грузинского происхождения Илия Топурия.

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Поединок продлился все пять раундов и завершился победой испанца единогласным решением судей – 50:44, 50:42, 49:45. Отметим, что в смешанных единоборствах счёт 50:42 встречается крайне редко.

26-летний Топурия остаётся непобеждённым, у него 14 викторий кряду. До поединка Илия занимал девятое место в рейтинге, но теперь поднимется на пятую строчку.

38-летний Эмметт потерпел второе поражение подряд, за карьеру у него 18 побед и два проигрыша. Пока он занимает пятое место в рейтинге, но опустится с новой недели.