Топурия разгромно победил Эмметта на турнире UFC
В Джексонфилле (Флорида, США) состоялся турнир UFC on ABC 5. В его главном бою сошлись представители полулёгкого веса – американец Джош Эмметт и испанец грузинского происхождения Илия Топурия.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой испанца единогласным решением судей – 50:44, 50:42, 49:45. Отметим, что в смешанных единоборствах счёт 50:42 встречается крайне редко.
26-летний Топурия остаётся непобеждённым, у него 14 викторий кряду. До поединка Илия занимал девятое место в рейтинге, но теперь поднимется на пятую строчку.
38-летний Эмметт потерпел второе поражение подряд, за карьеру у него 18 побед и два проигрыша. Пока он занимает пятое место в рейтинге, но опустится с новой недели.
Также на турнире свои бои провели казах Жалгас Жумагулов и таджик Лоик Раджабов. Они потерпели поражения.