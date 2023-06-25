Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал первое заявление после обвинения в изнасиловании на баскетбольном матче в США.
«Большое вам всем спасибо за поддержку, я ценю это. Какие у меня планы? Драться. Я жду свой следующий бой», — сказал Макгрегор.
Макгрегора обвинили в изнасиловании, произошедшем во время финального матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит», который прошел 9 июня.
«Конор приветствует расследование. Он твердо верит, что расследование покажет ложность обвинений. Не получив ответа на требование денег, девушка обратилась к СМИ с целью оказать на него давление», — заявила адвокат Макгрегора Барбара Лланес.
Ранее портал TMZ опубликовал видеозапись, на которой Конор Макгрегор отдыхает в клубе с обвинившей его в изнасиловании девушкой.