Президент UFC прояснил позицию по организации боя Маск — Цукерберг

«Это бой между двумя самыми могущественными и богатыми парнями в мире. Кто из них победит? Кто-то видел что-то похожее раньше? Никто. Этот поединок посмотрели бы буквально все. Я люблю устраивать большие бои, а этот был бы самым большим», — написал Уайт в социальных сетях.