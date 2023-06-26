Царукян назвал условие, при котором Волкановски победил бы Махачева

«Бой получился очень близким. Но Махачев – чемпион, поэтому и победил. Если бы чемпионом был Волкановски и поединок прошёл в полулёгком весе, то Алекс бы однозначно победил.



Бой проходил в Австралии, и мне на самом деле казалось, что победу отдадут Волкановски. Я был шокирован, когда назвали имя Ислама», – сказал Царукян на канале LowKick MMA в YouTube.