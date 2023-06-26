Менеджер Абдель-Азиз ответил Макгрегору, назвавшему себя лучшим бойцом P4P

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал недавнее высказывание бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора . Ранее Конор заявил, что считает себя лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовой категории (P4P).

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. В активе 34-летнего ирландца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.