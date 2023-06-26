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Федор Емельяненко прокомментировал приостановку аккредитации Союза ММА России

Союз смешанных единоборств (ММА) России попросил Министерство спорта РФ разъяснить ситуацию с приостановкой аккредитации. Об этом ТАСС в понедельник заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

Емельяненко прокомментировал приостановку аккредитации Союза ММА России
© РИА Новости

"Да, действительно, аккредитацию Союза ММА России приостановили на три месяца. На прошлой неделе мы направили письмо в Министерство спорта РФ с просьбой разъяснить, за что именно применили такие меры к нашей организации", - сказал Емельяненко.

Ранее в Союзе ММА России сообщили, что Минспорт приостановил аккредитацию организации на три месяца после случая со смертью подростка на турнире в Амурской области.