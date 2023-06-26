Федор Емельяненко прокомментировал приостановку аккредитации Союза ММА России
Союз смешанных единоборств (ММА) России попросил Министерство спорта РФ разъяснить ситуацию с приостановкой аккредитации. Об этом ТАСС в понедельник заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.
"Да, действительно, аккредитацию Союза ММА России приостановили на три месяца. На прошлой неделе мы направили письмо в Министерство спорта РФ с просьбой разъяснить, за что именно применили такие меры к нашей организации", - сказал Емельяненко.
Ранее в Союзе ММА России сообщили, что Минспорт приостановил аккредитацию организации на три месяца после случая со смертью подростка на турнире в Амурской области.