Боец ММА Топурия предложил провести бой на стадионе «Реала»

Известный боец ММА полулёгкого веса Илия Топурия предложил руководству UFC провести турнир на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу». Сам Топурия хоть и является уроженцем Грузии, но живёт в Испании.
«Вижу, как смешанные единоборства активно развиваются в Испании. Это было бы здорово.
Я уверен, что продать все билеты на турнир можно было бы за один день. Где можно провести турнир в Испании? На «Сантьяго Бернабеу», домашнем стадионе «Реала». Уверен, что будет аншлаг», — цитирует Топурию MMA Fighting on SBN.
26-летний Топурия последний бой провёл летом 2023 года. Он единогласным решением судей победил Джоша Эммета.
Всего же у Топурии 14 побед и ни одного поражения. В UFC он провёл шесть поединков.