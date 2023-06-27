Боец ММА Топурия предложил провести бой на стадионе «Реала»

«Вижу, как смешанные единоборства активно развиваются в Испании. Это было бы здорово.



Я уверен, что продать все билеты на турнир можно было бы за один день. Где можно провести турнир в Испании? На «Сантьяго Бернабеу», домашнем стадионе «Реала». Уверен, что будет аншлаг», — цитирует Топурию MMA Fighting on SBN.