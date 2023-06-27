Последний бой Монсона пройдет по правилам ММА

Последний бой в карьере Джеффа Монсона пройдет по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом спортсмен во вторник сообщил ТАСС.

"Соперник пока все еще не определен. Бой будет в последние выходные августа. Это однозначно будет поединок по правилам ММА", - сказал Монсон.

Монсону 52 года. В августе в Уфе он проведет последний бой в карьере. В его активе 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.