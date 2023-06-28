Тренер Оливейры раскрыл, какое обещание нарушил боец перед боем с Дариушем

«Я помню, когда начал работать с Оливейрой, он сказал мне в шутку, но в то же время очень серьёзно: «Давай только договоримся – я не буду драться в Канаде». Мы посмеялись, и я сказал: «Хорошо, ты никогда не будешь драться в Канаде».



И вот Шон Шелби (матчмейкер UFC. — Прим. «Чемпионата») сказал, что бой с Дариушем состоится в Канаде. Я позвонил Чарльзу и сказал: «Поединок назначен на десятое число, но он будет в Канаде». И Чарльз ответил: «Знаешь, а давай. Я готов. Это даже здорово – ещё одно препятствие, которое я должен преодолеть и оставить позади», — приводит слова Лимы MMA Fighting со ссылкой на его выступление в Trocação Franca podcast.