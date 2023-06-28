Дебютант UFC дисквалифицирован на два года за допинг

Тяжеловес Брекстон Смит дисквалифицирован на два года за применение допинга. В Антидопинговом агентстве США (УСАДА) сослались на «экзогенное введение тестостерона и/или его аналогов» из пары внесоревновательных проб в апреле и начале мая, а также на турнире UFC в мае.

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В пресс-релизе УСАДА говорится, что, поскольку Смит не был уведомлён о двух неудачах перед боем, «три положительных теста объединены в одно нарушение».

33-летний Смит дебютировал в лучшем промоушене мира на турнире UFC 288. Он проиграл техническим нокаутом Паркеру Портеру в первом раунде.

Дисквалификация Смита истечёт в апреле 2025 года.