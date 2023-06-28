Появились первые фото спарринга Маска в рамках подготовки к бою с Цукербергом

«Вчера я провёл импровизированную тренировку с Илоном Маском в течение нескольких часов. Я чрезвычайно впечатлён его силой, мощью и умением действовать как на ногах, так и на земле. Это было эпично. Видеть, как Илон и Марк занимаются боевыми искусствами, действительно вдохновляет.



Думаю, будет лучше, если они будут заниматься боевыми искусствами, а не драться в клетке. Тем не менее, как говорит Илон, самый интересный результат является наиболее вероятным. Я рядом с ними, несмотря ни на что», — написал Фридман.