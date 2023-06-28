Чимаев рассказал об отношении к Кадырову

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев рассказал об отношении к главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает Expressen.

«Он — глава моей республики. Я испытываю величайшее уважение к Рамзану Кадырову. Он зовет меня поужинать с ним, и я прихожу. Мне это нравится», — заявил Чимаев.

Он добавил, что принял бы приглашения на ужин и от короля Швеции, и от президента США.

19 июня Чимаев выдвинул требования к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен потребовал назначить ему два поединка в 2023 году. Один из них должен пройти в Париже, а следующий — в Абу-Даби.