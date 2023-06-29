Объявлено, когда пройдет реванш Шевченко с Грассо

Россиянка Шевченко 16 сентября в Лас‑Вегасе проведет бой‑реванш с мексиканкой Грассо на турнире UFC
Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет бой реванш с действующей чемпионкой в данной весовой категории Алексой Грассо из Мексики, сообщает пресс служба промоушена.
Бой пройдет 16 сентябре на турнире UFC Fight Night 227 в Лас Вегасе (США).
В марте 29 летняя Грассо победила 35 летнюю Шевченко удушающим приемом в четвертом раунде и стала новой чемпионкой UFC в наилегчайшем весе.
Прежде чем проиграть мексиканке, Шевченко провела семь успешных защит титула.
Всего на счету Шевченко 23 победы и четыре поражения. В активе Грассо 16 побед и три поражения.
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