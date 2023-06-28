Отрекшийся от российского происхождения боец UFC начал тренировки в Махачкале

Британский боец смешанного стиля (ММА) Мухаммад Мокаев рассказал, что начал подготовку к ближайшему поединку в Махачкале. Об этом он сообщил в Twitter .

4 апреля Мокаев отрекся от российского происхождения. 22-летний спортсмен попросил Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не указывать Россию местом его рождения. «Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте просто Дагестан в мой следующий выход», — заявил он.

Мокаев выступает в UFC с марта 2022 года. Всего в его активе — десять побед и ни одного поражения в MMA. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Мокаев родился в городе Буйнакске в республике Дагестан. В возрасте 12 лет он переехал с семьей в Великобританию.