Боец Bellator, перенесший остановку сердца в начале июня, пришел в сознание

«Неврологи говорили, что нужно подождать. Они не были уверены, что это произойдёт. Но если кто и может выйти из чего-то подобного, так это он. Он боец во всех смыслах, не только в клетке. Две камеры его сердца работали неправильно, и сердечный ритм действительно был очень высоким. Всего десять процентов людей остаются в живых после такого, и тот факт, что он двигается, делает что-то, впервые выпил воду, например, сводит с ума и меня, и медсестёр», — рассказала Марка Ленчиони, жена бойца.