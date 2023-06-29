О’Мэлли рассказал, с кем планирует подраться в случае победы над Стерлингом

«Кори Сэндхаген не получит титульный шанс следующим. Скорее всего, это будет победитель боя между ГенрГенри Сехудо и Марлона Веры. В случае победы, у Марлона будет больше шансов получить титульный поединок. Но я выберу соперника после того, как побью Стерлинга», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.