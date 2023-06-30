Кевин Ли назвал слабые места Хабиба как бойца ММА

«Думаю, он был слишком открыт, чтобы пропускать удары. Его стойка была слишком прямой. Его стиль с постоянным прессингом мог привести к пропуску удара в голову. Однако он завершил карьеру, поэтому нет смысла зацикливаться на прошлом», — сказал Ли в интервью TSN.