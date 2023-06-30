В Манапкале рассказали об участии Хабиба Нурмагомедова в благоустройстве села

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагамедов и его близкие активно помогают в благоустройстве села Кироваул, которое решено переименовать в честь его отца Абдулманапа. Об этом ТАСС в пятницу рассказала секретарь администрации села Умакусум Сагитова.

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Во вторник Народное собрание Дагестана подавляющим большинством голосов поддержало постановление о переименовании Кироваула в Манапкалу - в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

"Заявки на переименование поступили от большинства односельчан, от всех инстанций, включая школу, садик, медицинские учреждения, - рассказала Сагитова. - Приятно, что сейчас еще больше людей узнает о нашем маленьком селе, которое, возможно, будет известным на весь мир".

"Хабиб и его окружение очень многое делают для нашего населенного пункта: заасфальтировали дороги, поменяли электропровода, установили трансформаторы, расчистили канавы. Для села они готовы делать буквально все", - добавила она.

Население Кироваула составляет около 4 тыс. человек. Сагитова отметила, что Хабиб Нурмагомедов всячески помогает жителям, однако не афиширует, что поддержка идет от его имени.

"Хабиб - прекрасный, замечательный человек, у которого нет никакого высокомерия, он уважительный, доброжелательный, большой души человек", - сказала она.

Собеседница агентства отметила, что в населенном пункте есть современный спортивный комплекс, в котором Абдулманап Нурмагамедов тренировал борцов.