Российский боец Ян не планирует выходить на поединок против Веры
Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян не рассматривает вариант проведения поединка против эквадорца Марлона Веры 19 августа. Об этом ТАСС в пятницу сообщил менеджер Яна Саят Абдрахманов.
Ранее с боя против Веры из-за травмы снялся бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Генри Сехудо.
"Не рассматриваем", - ответил Абдрахманов на вопрос о возможности боя против Веры.
В активе 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений в ММА. Он является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе.