Промоутер рассказал, сколько Джошуа получит за бой с Уайлдером

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал о сумме, которую получит его клиент, экс-чемпион мира в супертёжелом весе Энтони Джошуа, за возможный бой с Деонтеем Уайлдером.

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Согласно словам Хирна, Джошуа заработает $ 60 миллионов за поединок с Уайлдером, который может состояться в декабре. По его мнению, не имеет большого значения, будут ли стоять на кону чемпионские пояса в этом бою.

Напомним, что последний бой Джошуа состоялся в апреле этого года против Джермейна Франклина, и он одержал победу единогласным решением судей. Однако перед этим он дважды проиграл украинцу Александру Усику. Уайлдер же нокаутировал Роберта Хелениуса в своём последнем поединке.