Боец UFC вызвал на бой блогера Хасбика

Хасбик пользуется популярностью в мире смешанных единоборств (ММА) уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что Магомедов подписал пятилетнее соглашение с UFC. Сообщалось, что оно подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.