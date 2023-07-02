Россиянин Фахретдинов на турнире UFC "задушил" американца Ли

Россиянин Фахретдинов в первом раунде турнира UFC "задушил" американца Ли
Российский боец Ринат Фахретдинов в первом раунде победил Кевина Ли из США на турнире UFC Vegas 76.
Бой Фахретдинова и Ли стал одним из самых ярких на прошедшем в ночь на воскресенье турнире UFC в Лас-Вегасе.
Россиянин начал поединок активно, старался наносить много ударов, и ему удалось одним из них уложить соперника на канвас. Фахретдинов не стал добивать соперника, а применил удушающий прием, который называется гильотина. Рефери остановил поединок.
Для российского бойца эта победа стала 21-й в карьере при одном поражении.
Увы, не смог повторить успех соотечественника Дамир Исмагулов. В со-главном поединке турнира он единогласным решением судей по итогам трех раундов потерпел поражение от другого американца Гранта Доусона.
Для россиянина это поражение стало третьим в карьере при 24 победах.