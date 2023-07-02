Американский боец UFC назвал свою страну отстоем

«Я из Лас-Вегаса. Так вот Лас-Вегас — отстой. Посмотрите на количество тех, кто недополучил образование. Я и сам не закончил школу. Я продукт дерьмового общества. США — тоже отстой. Мы бездумные потребители. Цены на недвижимость взлетели, нам промывают мозги. Мы разрушаем эту гребаную страну.



Да, иногда я говорю что-то неподобающее. Но я патриот своей страны, я американец. Корпорации убивают мою страну. Я не хочу, чтобы мы тратили деньги на другие страны. Дела внутри США должны быть приоритетом», — сказал Стрикленд.