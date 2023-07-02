Американский боец UFC Стрикленд назвал свою страну «отстоем»

Американец Шон Стрикленд, боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории, в ходе пресс-конференции в резкой форме раскритиковал политику своей страны. Об этом пишет «Газета.Ru».

Стрикленд уточнил, что родился в Лас-Вегасе. По его мнению, международная столица азартных игр - «отстой».

Боец заметил, что в городе большое количество людей с неполным средним образованием. Он добавил, что сам тоже так и не закончил школу.

По его оценке, «США в целом - тоже отстой, а американцы - бездумные потребители», которые разрушают свою страну.