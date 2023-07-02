Американский боец назвал путь Махачева к чемпионству в UFC странным

Американский боец смешанного стиля (ММА) Грант Доусон заявил, что путь россиянина Ислама Махачева к титулу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) был странным. Об этом он сказал на пресс-конференции после турнира UFC Vegas 76, трансляция которой велась на YouTube-канале промоушена.

«Как я вижу свой путь к чемпионству? Честно говоря, не знаю. Ислам Махачев, например, прошел очень странный путь. Он встречался с классными бойцами, потом с соперниками послабее, потом снова с топами, а затем выглядел прекрасно в чемпионском бою. У каждого свой путь», — отметил спортсмен.

В ночь на 2 июля на турнире UFC Vegas 76 Доусон, выступающий в легком весе, одержал победу над россиянином Дамиром Исмагуловым единогласным решением судей. Американец выиграл 20-й бой по правилам в ММА при единственном поражении.