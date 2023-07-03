Штырков рассказал, когда может пройти его поединок с Минеевым

«Мы с руководством RCC поговорили и решили, что до конца года или начала следующего, пока есть интересные варианты, подраться по ММА и кикбоксингу, нет смысла рисковать даже за чуть больший гонорар кулаками и здоровьем, когда есть интересная работа в моей стандартной сфере ММА.



И есть хорошее предложение в кикбоксинге. Это предложение, которое поступило от Камила Гаджиева – подраться с Владимиром Минеевым в Сочи. По-моему, октябрь месяц, середина», — сказал Штырков на YouTube-канале Meta MMA.