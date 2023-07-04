Новичок UFC Железнякова назвала любимого бойца

В июне 27 летняя Железнякова подписала контракт с UFC. В активе россиянки восемь побед и поражение в ММА. На счету экс чемпиона UFC в легчайшем весе 30 летнего Яна 16 побед и пять поражений. В пяти последних боях россиянин одержал всего одну победу.

— Петр Ян! Да, у него сейчас не лучшая полоса, но думаю, он скоро снова громко заявит о себе. Также и как человек, и как боец мне симпатичен Дастин Порье. Также нравится, как дерутся Хамзат Чимаев и Мухаммад Мокаев. Ну и как я не могу не вспомнить про Хабиба Нурмагомедова, он очень крутой. Но как все знают, он закончил карьеру, — сказала Железнякова «Матч ТВ».