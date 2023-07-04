Президент UFC хочет организовать встречу Хабиба и Майкла Джордана

Глава UFC Уайт назвал Хабиба и Майкла Джордана абсолютными киллерами
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт хочет организовать встречу бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова с легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом. Его слова приводит Complex.
«Это уморительно. Хабиб никогда не просил меня устроить ему встречу с Джорданом. Но это было бы потрясающе. Я должен поработать над этим.
Это удивительно, насколько Джордан популярен среди представителей других видов спорта. Если вы посмотрите на сходства между Хабибом и Джорданом, то они оба киллеры, абсолютные киллеры и победители», — заявил Уайт.
Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.
Хабиб провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В марте 2022 года Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC.