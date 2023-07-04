Президент UFC хочет организовать встречу Хабиба и Майкла Джордана

«Это уморительно. Хабиб никогда не просил меня устроить ему встречу с Джорданом. Но это было бы потрясающе. Я должен поработать над этим.



Это удивительно, насколько Джордан популярен среди представителей других видов спорта. Если вы посмотрите на сходства между Хабибом и Джорданом, то они оба киллеры, абсолютные киллеры и победители», — заявил Уайт.