Австралиец Волкановски высказался о реванше с Махачевым

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски в интервью «Матч ТВ» сообщил, что очень хочет провести второй поединок против россиянина Ислама Махачева.

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Первый бой Волкановски и Махачева состоялся в австралийском Перте 11 февраля 2023 года. Российский боец защитил пояс в легком весе, победив единогласным решением судей. Волкановски в случае выигрыша мог стать чемпионом в двух весовых категориях (до 65,8 и 70,3 кг).

— Вы хотите второй бой против Махачева?

— Очень сильно. Я очень сильно хочу реванш с Исламом. Думаю, что миру интересен этот бой. Думаю, что это один из самых больших поединков, которые UFC сейчас могут организовать. Фанаты хотят его увидеть, так что это был бы отличный поединок в том числе и для наших карьер.

— Где бы вы выбрали: Вегас, Абу Даби, один из городов в Австралии?

— Где угодно. Это реванш я бы провел хоть где. Мне неважно. Разумеется, это достаточно большой бой, чтобы возглавить кард в Вегасе, но, если его решат сделать в Австралии или в Абу Даби, я подерусь хоть где. Я так хочу этот реванш, что готов драться где угодно. Но сначала надо позаботиться о Яире, — сказал Волкановски «Матч ТВ».

8 июля в Лас Вегасе Волкановски проведет пятую защиту пояса в поединке против мексиканца Яира Родригеса.