Павлович отреагировал на лидерство в рейтинге лучших тяжеловесов UFC
Российский боец ММА Сергей Павлович высказался о лидерстве в рейтинге тяжеловесов UFC. В обновлённом рейтинге он поднялся на первое место, опередив француза Сириля Гана. Павлович дал понять, что ждёт титульного боя от UFC.
«Ну, что вы теперь думаете, ребята? Что на этот раз придумает UFC?» — написал Павлович в соцсетях.
Ранее Павлович занимал 2-е место в рейтинге организации. В обновлённом рейтинге он переместился на первую строчку.
Последний бой Сергей провёл 23 апреля. Тогда он одержал победу над американцем Кёртисом Блейдсом. Отметим, что россиянин одержал уже шестую победу подряд в UFC.
В общей сложности у него было в карьере 18 боёв. Он одержал победы в 17 из них.