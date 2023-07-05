Павлович отреагировал на лидерство в рейтинге лучших тяжеловесов UFC

Российский боец ММА Сергей Павлович высказался о лидерстве в рейтинге тяжеловесов UFC. В обновлённом рейтинге он поднялся на первое место, опередив француза Сириля Гана. Павлович дал понять, что ждёт титульного боя от UFC.

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«Ну, что вы теперь думаете, ребята? Что на этот раз придумает UFC?» — написал Павлович в соцсетях.

Ранее Павлович занимал 2-е место в рейтинге организации. В обновлённом рейтинге он переместился на первую строчку.

Последний бой Сергей провёл 23 апреля. Тогда он одержал победу над американцем Кёртисом Блейдсом. Отметим, что россиянин одержал уже шестую победу подряд в UFC.