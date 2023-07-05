Тренер Хабиба рассказал, как бойца навещали допинг-офицеры

«Дэйна Уайт не удалил Хабиба из пула тестирования USADA, так как надеялся, что Нурмагомедов вернется в ММА. Но Хабиб был сыт по горло этими тестированиями. Поэтому он сказал Дэйне, что больше не хочет тестироваться и что он не вернется. Хабиба навещали допинг-офицеры в течение восьми месяцев после завершения карьеры», – рассказал Хавьер Мендес в эфире своего подкаста.

34-летний Хабиб Нурмагомедов провел в профессиональном MMA 29 боев и во всех сумел добиться успеха. Он выступал в UFC в период с 2012 по 2020 года. Свой последний поединок в лиге Даны Уайта он провел 24 октября 2020 года. Нурмагомедов был чемпионом UFC, а также вошел в Зал Славы организации. Портал Sherdog ставил Нурмагомедова на первое место как в лёгком весе, так и в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.