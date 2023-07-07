Дана Уайт привёл обновлённую информацию об организации боя Маска и Цукерберга

«Этот бой принесёт миллиард долларов. Сто процентов, что они хотят сделать его в UFC. Есть ли какие-то временные рамки? Да. Мы объявим о бое, когда всё для этого будет готово. Но его не будет на UFC 300», — сказал Уайт в интервью журналисту Аарону Бронстетеру.