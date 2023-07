Тагир Халилов возглавит турнир ONE Fight Night 12 в Бангкоке

Бой двукратного чемпиона мира по муай-тай россиянина Тагира Халилова и чемпиона ONE по кикбоксингу Суперлека возглавит кард турнира ONE Fight Night 12. Это произошло из-за отмены ранее заявленного боя Крыкля — Джайа.

14 июля идущий с двумя победами подряд Халилов выйдет на ринг на стадионе Люмпини в Бангкоке, чтобы встретиться с одним из самых титулованных и опасных ударников ONE Championship — Суперлеком Киатмуу9.

Обладатель чемпионского пояса ONE по кикбоксингу в наилегчайшем весе Суперлек имеет впечатляющий профессиональный рекорд 134-29. В ONE он провел шесть боев, не потерпев ни одного поражения. Половина побед была одержана нокаутом.

Изначально Халилов должен был выступать на этом же турнире, но с другим соперником — трехкратным чемпионом мира Элиасом Махмуди. Однако из-за травмы соперника Романа Крыкли, который должен был провести защиту своего пояса, промоушен доверил главный бой турнира 30-летнему Тагирову, который выступает в наилегчайшем весе ONE (61,2 кг).

— Организация связалась со мной и предложила встретиться с Суперлеком в главном бою вечера. Я рад, что они захотели увидеть нас в главном бою. Я обсудил все с командой и принял вызов, — сказал Тагир в интервью ONE. Он неоднократно делал заявления о желании как можно быстрее завоевать пояс ONE Championship по муай-тай.

Халилов дебютировал в ONE Championship в 2021 году с поражения Родтангу — нынешнему чемпиону ONE по муай-тай в наилегчайшем весе ONE (61,2 кг). Однако это поражение он получил раздельным судейским решением, уверенно проведя три жестких и изматывающих раунда с одним из сильнейших бойцов Таиланда. После этого россиянин одержал две победы подряд над сильными соперниками Чорфой и Черной Пантерой, что сделало его серьезным претендентом на титульный бой в ближайшем будущем.