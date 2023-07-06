СМИ узнали, с кем подерется Александр Волков на UFC 293
Российский тяжеловес UFC Александр Волков проведет следующий поединок против австралийца Тая Туивасы в рамках UFC 293, сообщает MMA Junkie.
Турнир пройдет 9 сентября в Сиднее (Австралия).
Волков в марте нокаутировал Александра Романова из Молдавии в первом раунде поединка на турнире UFC Fight Night 221. Для Волкова эта победа стала второй подряд после боя с Жаирзиньо Розенстрейком. В активе россиянина 36 побед при десяти поражениях. На счету Тайвасы 14 побед и 5 поражений.
Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Все турниры UFC в прямом эфире транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Ближайшее шоу лиги пройдет в ночь на 9 июля по Москве. В главном бою UFC 290 чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски встретится с временным чемпионом Яиром Родригесом. Начало трансляции на «Матч! Боец» — 00:55 (мск), а на «Матч ТВ» — 05:00 (мск).