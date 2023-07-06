СМИ узнали, с кем подерется Александр Волков на UFC 293

Российский тяжеловес UFC Александр Волков проведет следующий поединок против австралийца Тая Туивасы в рамках UFC 293, сообщает MMA Junkie.

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Турнир пройдет 9 сентября в Сиднее (Австралия).

Волков в марте нокаутировал Александра Романова из Молдавии в первом раунде поединка на турнире UFC Fight Night 221. Для Волкова эта победа стала второй подряд после боя с Жаирзиньо Розенстрейком. В активе россиянина 36 побед при десяти поражениях. На счету Тайвасы 14 побед и 5 поражений.

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