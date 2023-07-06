Два чемпиона UFC, Джонс и Адесанья, встретились друг с другом

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), американец Джон Джонс встретился с чемпионом промоушена в среднем весе (до 84 кг), новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

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«Было здорово встреться с чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей. Желаю ему самого наилучшего и движения только вперёд», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

В активе Джонса 29 боёв, в которых он одержал 27 побед (десять нокаутом), потерпел одно поражение, а один поединок с участием был признан несостоявшимся.

На счету Адесаньи 26 боёв, где им было добыто 24 победы (16 нокаутом). Два раза Исраэль терпел поражения.