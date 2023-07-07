Сен-Пьер оценил бойцовские навыки Илона Маска после совместной тренировки
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, легендарный канадец Жорж Сен-Пьер рассказал о тренировке с известным американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском.
«Мы тренировались, и могу сказать, это было очень весело. Илон очень силён. Физически он очень силён. Намного сильнее среднестатистического мужчины. Очень жёсткий. Я не знал, но у него есть опыт занятий дзюдо. Так что да, было здорово. Он тот, кем я восхищался в течение многих лет, ведь он так много добился, а сейчас продолжает отстаивать свои идеи. Встреча с ним была для меня воплощением мечты», — сказал Сен-Пьер в интервью MMA Fighting.
Ранее Маск заявил о готовности провести бой с другим миллиардером Марком Цукербергом, который, в свою очередь, также сообщил о готовности сразиться с Маском.