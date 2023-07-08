Инсайдер: Оливейра хочет перенос реванша с Махачевым

«Только что говорил с Чарльзом Оливейрой, сообщившим, что он не будет готов к встрече с Исламом Махачевым в октябре. Он надеется сразиться с ним в ноябре или декабре и готов дожидаться своего шанса», – написал Бронстетер в социальных сетях.