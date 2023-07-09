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Волкановски нокаутировал Родригеса и сохранил пояс чемпиона полулёгкого веса

В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного боя чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound, австралиец Алекс Волкановски сразился с мексиканцем Яиром Родригесом.

Волкановски отстоял титул чемпиона UFC
© Чемпионат.com

Бой завершился победой Волкановски техническим нокаутом в третьем раунде.

В смешанных единоборствах в активе Волкановски 28 боёв. Он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Родригеса 20 поединков, в которых им было добыто 15 побед (пять — нокаутом). Четыре раза Яир терпел поражения, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

В рамках соглавного боя этого вечера мексиканец Брэндон Морено проводил защиту титула чемпиона в наилегчайшем весе против бразильца Александра Пантожи, однако уступил ему. Таким образом, Пантожа стал новым чемпионом организации в наилегчайшем дивизионе.

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