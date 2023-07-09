Президент UFC прокомментировал победу Волкановски над Родригесом

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе Александра Волкановски над Яиром Родригесом в главном поединке UFC 290.
«Алекс выглядел здорово. Один удар его потряс, но это он продолжил идти вперед. У Яира по ходу боя получалось иногда доставать Волкановски классными ударами. Но Волкановски был готов рубиться и в стойке. Это был выдающийся уровень», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Бой завершился победой Волкановски в третьем раунде.
Таким образом, на счету Волкановски 26 побед в 28 поединках. За это время он проиграл лишь дважды. Родригес одержал 15 побед при четырех поражениях. Один бой был признан несостоявшимся.
В соглавном поединке вечера Брэндон Морено чемпион наилегчайшего весеа проиграл Александру Пантожи и потерял свой пояс.
Напомним, что 12 февраля россиянин Ислаам Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.