Президент UFC прокомментировал победу Волкановски над Родригесом

«Алекс выглядел здорово. Один удар его потряс, но это он продолжил идти вперед. У Яира по ходу боя получалось иногда доставать Волкановски классными ударами. Но Волкановски был готов рубиться и в стойке. Это был выдающийся уровень», — сказал Уайт на пресс-конференции.