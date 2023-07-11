Гаджиев назвал «плохую новость» для Павловича после недавнего решения UFC

«Это законно. Это логично. Это давно должно было произойти. Это хорошая новость, а вот плохая новость, что бой Джонс – Миочич назначен на ноябрь. А это значит, что если всё произойдёт, то раньше чем в следующем марте, а это восемь-девять месяцев, Павлович за пояс не подерётся. Скорее всего, победит Джонс. Потом Джонс, а он часто не дерётся, ещё потянет резину. Одно, второе, третье – глядишь, к следующему лету. Значит, с кем-то надо драться.



А мы так хотели, чтобы пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе мог бы оказаться в России. В общем, Серёга, надо подождать», – сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.