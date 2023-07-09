Боец UFC заявил, что поставил на колени Петра Яна
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли заявил, что одолеет Алджамейна Стерлинга в поединке за чемпионский пояс, который пройдет 19 августа на турнире UFC 292, передает MMA Fighting.
«Это будет противостояние ударника против борца. Вот так. Я выйду в октагон и погашу свет Алджамейну. Кто-нибудь до меня причинял боль Петру Яну? Я поставил его на колени во втором раунде», — сказал О'Мэлли.
22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.
Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках.
7 мая Стерлинг победил Генри Сехудо и защитил титул чемпиона UFC. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей.
Ранее чемпион UFC назвал Петра Яна курицей, несущей золотые яйца.