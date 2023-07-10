Ислам Махачев обратился к президенту UFC насчет следующего боя

Чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к президенту UFC Дане Уайту.

Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В UFC у него 13 побед и одно поражение. В последнем поединке он встречался с австралийцем Александром Волкановски и победил его единогласным решением судей.